Michelin: cherche son souffle en Bourse
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 11:20
Sur un mois, le titre gagne 1,4%, contraste avec un repli de 0,9% depuis le début de l'année et une perte de 11,6% sur un an. Ce rebond limité ne suffit pas à inverser une trajectoire de fond encore fragile.
Les cours se maintiennent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'un marché hésitant. La dynamique associée traduit un équilibre relatif des forces, sans domination claire des acheteurs ni des vendeurs. Cette configuration témoigne davantage d'une consolidation latérale que d'une reprise solide.
Les niveaux graphiques encadrent bien l'évolution actuelle : le support immédiat se situe à 30,7 EUR, suivi d'une zone plus basse à 28,7 EUR. Du côté opposé, la résistance à 32,9 EUR demeure un verrou majeur avant 35,4 EUR plus haut. L'ensemble dessine une structure de range où chaque tentative de reprise reste contenue par les plafonds techniques.
L'alternance des creux et sommets récents souligne l'absence de direction claire et reflète une psychologie de marché prudente, partagée entre espoir de stabilisation et risque de nouvelle dégradation.
Dans ce contexte, le scénario central privilégie la poursuite d'une phase de consolidation sous résistances. L'invalidation interviendrait en cas de rupture nette du support à 30,7 EUR, ouvrant la voie vers 28,7 EUR.
Valeurs associées
|31,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,32%
