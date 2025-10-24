Holcim confirme ses objectifs pour 2025, grâce à l'Amérique latine

Le cimentier suisse Holcim a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2025 lors de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, marqué par la croissance en Amérique latine mais aussi impacté par la fermeté du franc suisse.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour le troisième trimestre, le groupe, actif dans le ciment, béton et granulats, a réalisé un chiffre d'affaires conforme aux attentes, en baisse de 2,5% par rapport à la même période un an plus tôt en raison des effets négatifs de change, à 4 milliards de francs suisses (4,3 milliards d'euros), indique-t-il dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendait en moyenne à 4 milliards de francs suisse.

Hors effets de changes, ses ventes ont progressé de 4,9%, porté par la croissance en Amérique latine où elles ont grimpé de 12,7%.

Les ventes en monnaies locales se sont également accrues de 6,4% dans la zone Asie, Moyen Orient et Afrique mais ont reculé de 0,3% en Europe. "Le secteur résidentiel donne des signes de reprise", assure cependant le groupe dans le communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a confirmé ses objectifs financiers. Il vise toujours une progression de ses ventes hors effets de changes de 3% à 5%.

Le géant des matériaux de construction a connu d'importants changements ces derniers mois avec la scission d'Amrize, sa branche nord-américaine, qui a été cotée séparément en Bourse en juin. Holcim, qui avait déjà vendu ses activités au Kenya en décembre, a également finalisé en août la cession de sa filiale au Nigeria.

Lundi, le groupe a dévoilé une importante acquisition en Europe avec le rachat pour 1,85 milliard d'euros du groupe allemand Xella, un fabricant d’éléments muraux, dont des cloisons et panneaux isolants. Cette acquisition doit lui permettre de renforcer sa division dite de solutions de construction, créée à la suite d'une vague d'acquisitions dans les produits pour les toitures et pour façades.