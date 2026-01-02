Michelin annonce deux acquisitions pour renforcer son activité "Polymer Composite Solutions"

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA a annoncé vendredi:

* MICHELIN - MICHELIN ANNONCE DEUX PROJETS D'ACQUISITION,VISANT À RENFORCER SON ACTIVITÉ POLYMER COMPOSITE SOLUTIONS

* MICHELIN - ACQUISITION DE COOLEY GROUP ET DE TEX TECH INDUSTRIES

* MICHELIN - OPÉRATIONS INTÉGRALEMENT FINANCÉES PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE, SOLIDITÉ FINANCIÈRE PRÉSERVÉE; CLÔTURES DES TRANSACTIONS ATTENDUES AU S1 2026

* MICHELIN - HAUSSE D'ENVIRON 20 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ACTIVITÉ POLYMER COMPOSITE SOLUTIONS

