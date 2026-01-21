information fournie par Reuters • 21/01/2026 à 18:23

Michelin affiche un free cash-flow supérieur aux attentes en 2025, selon ses données préliminaires

Michelin MICP.PA a déclaré mercredi que, selon ses chiffres financiers préliminaires, son free cash-flow avant acquisitions pour 2025 dépassait les prévisions.

Le groupe dit dans un communiqué avoir enregistré un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, contre des prévisions entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros.

Michelin confirme par ailleurs son objectif de résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants pour 2025, avec une fourchette entre 2,6 milliards et 3,0 milliards d'euros.

Ses résultats audités pour 2025 seront publiés le 11 février.

