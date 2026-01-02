Michelin acquiert deux sociétés américaines pour se développer dans les polymères
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:46
Dans un communiqué, le manufacturier clermontois explique que ces deux rachats s'inscrivent dans le cadre de son programme stratégique "Michelin in Motion 2030" visant à capitaliser sur son savoir-faire et sur son expertise en vue de se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée.
Basée à Rhode Island (Etats-Unis), sa première cible, la société Cooley, s'est spécialisée dans les tissus enduits polymères haute performance utilisés entre autres dans des dispositifs médicaux, des systèmes d'étanchéité et de rétention d'eau, ainsi que d'autres applications environnementales.
Sa seconde cible, l'entreprise Tex Tech Industries, quant à elle située dans le Maine, conçoit des textiles, tissus et revêtements destinés à des métiers de niche comme la protection thermique pour les véhicules spatiaux, les matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, les textiles ignifuges pour les sièges d'avion et d'autres tissus composites sur mesure.
Michelin rappelle qu'il occupe déjà une position de leader sur le marché européen des tissus enduits avec des marques comme Orca, mais note que ces deux acquisitions vont lui permettre d'augmenter d'environ 20 % (soit de 280 millions de dollars) le chiffre d'affaires de son activité "Polymer Composite Solutions".
Cette division qui fabrique des tissus et films techniques, des bandes transporteuses, et des joints et courroies pour des industries à très haute valeur ajoutée ayant désormais atteint une taille "significative" selon le groupe, elle fera dorénavant l'objet d'un segment de publication spécifique au sein des comptes à partir de l'exercice 2026.
Les termes financiers des deux transactions, qui devraient être finalisées au cours du premier semestre 2026, n'ont pas été divulgués, mais l'équipementier souligne qu'elles devraient être entièrement financées à partir de sa trésorerie disponible.
Valeurs associées
|28,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,32%
A lire aussi
-
La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l'an dernier. La Norvège qui est, paradoxalement, le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Michelin muscle son activité Polymer Composite Solutions avec deux rachats ciblés
(AOF) - Michelin (+0,42%, à 28,43 euros) annonce pour démarrer cette nouvelle année deux projets d’acquisition aux Etats-Unis destinés à renforcer son activité Polymer Composite Solutions. Au cours des deux derniers mois, le groupe clermontois a conclu des accords ... Lire la suite
-
L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée davantage en décembre, la production ayant diminué pour la première fois en dix mois avec le recul accru des nouvelles commandes, selon une enquête auprès des directeurs d'achats réalisée par ... Lire la suite
-
L'activité du secteur manufacturier français a connu en décembre sa plus forte croissance en trois ans et demi, grâce à la vigueur des exportations, selon une enquête menée auprès des directeurs d'achats par S&P Global et publiée vendredi. L'indice PMI
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer