Michelin: accord avec les syndicats autour des parcours pro

(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir ce matin que la direction du groupe en France, la CFDT, SUD, ainsi que la CGT-FO, ont signé le 9 novembre un nouvel accord de GEPP (gestion des emplois et parcours professionnels) pour une durée de trois ans.



L'idée est de renforcer le développement professionnel et le parcours de carrière des 16000 salariés de Michelin en France.



'Le développement de la stratégie de Michelin dans des activitésau-delà de la mobilité, conjugué à des mutations profondes comme la digitalisation ou l'automatisation, va continuer à entraîner de nombreuses évolutions de postes et de métiers au sein du groupe', explique le Bibendum.



Présenté comme 'ambitieux' et ' fondé sur une approche innovante', cet accord est construit autour de trois priorités, à savoir: le renforcement de la mobilité interne pour tous; la création d'un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les emplois sensibles (soit les emplois nécessitant un renouvellement des compétences ou relevant de la stratégie d'entreprise); un renouvellement en profondeur de la gestion des fins de carrière.





