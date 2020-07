Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michèle Rubirola élue maire de Marseille Reuters • 04/07/2020 à 15:09









MARSEILLE, 4 juillet (Reuters) - Michèle Rubirola, candidate du Rassemblement de gauche, a été élue samedi maire de Marseille par le conseil municipal, succédant à Jean-Claude Gaudin, qui ne s'était pas représenté après 25 années passées à la tête de la ville. Elle l'a emporté au deuxième tour de scrutin face à Guy Teissier, candidat de la droite LR qui était son seul adversaire encore en lice. Le retrait de Samia Ghali, qui s'est désistée en sa faveur entre les deux tours, a permis son élection au terme d'une séance historique et tendue. (Marc Leras, édité par Henri-Pierre André)

