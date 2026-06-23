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Michele Kang va prendre le contrôle d’Eagle Football Group, propriétaire de l’OL
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 18:35

L'Américaine Michele Kang, présidente-directrice générale d'Eagle Football Group (EFG) va prendre le contrôle du groupe par l’intermédiaire de sa société d’acquisition Olympe Bidco, a annoncé mardi EFG, propriétaire de l'Olympique Lyonnais (OL).

Olympe Bidco rachètera l’intégralité des actions EFG détenues par Eagle Bidco, représentant 87,78% du capital, pour un montant total de 30 millions de dollars (26,36 millions d'euros). Le véhicule d’investissement de Michele Kang s’est également engagé à apporter jusqu’à 71 millions d’euros de nouveaux fonds au groupe OL.

Michele Kang resterait présidente-directrice générale d’EFG et présidente de l’OL, tandis que Michael Gerlinger resterait directeur général du club, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova et Mateusz Rabiega, édité par)

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