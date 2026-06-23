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Michele Kang retenue pour reprendre Eagle Football Group, maison mère de l'OL
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 17:20

La maison mère de l'Olympique Lyonnais, a annoncé que l'offre de Michele Kang visant à acquérir la participation détenue par Eagle Football Holdings Bidco avait été retenue dans le cadre du processus de cession mené par les administrateurs de cette dernière société.

L'opération s'accompagne d'un accord avec les principaux créanciers garantis de l'OL ainsi que d'un engagement de financement pouvant atteindre 71 MEUR de la part de Michele Kang, via son véhicule d'acquisition Olympe Bidco. Elle prévoit également l'effacement de certaines dettes du groupe envers des entités affiliées à Eagle Football.

Cette transaction vise à renforcer la stabilité financière du groupe lyonnais, confronté à d'importantes difficultés.

Les administrateurs d'Eagle Bidco ont finalement retenu l'offre de Michele Kang, jugée la plus favorable au regard de son prix, de sa rapidité d'exécution et de sa capacité à répondre aux besoins de financement urgents du groupe.

Michele Kang, déjà impliquée dans l'actionnariat de l'OL, deviendrait ainsi l'actionnaire de contrôle d'Eagle Football Group, sous réserve de la réalisation des conditions habituelles de l'opération.

Elle resterait Présidente-Directrice générale d'EFG et Présidente d'OL SASU. Michael Gerlinger resterait Directeur général d'OL SASU.

Le Groupe OL quittera le groupe comprenant l'ensemble des affiliés d'Eagle Bidco, tandis que la Société et sa filiale OL SASU continueront d'être gérées indépendamment de l'OL Féminin et des autres clubs de football féminin détenus par Michele Kang.

Eagle Football Group S.A. sera rebaptisée " Olympique Lyonnais Groupe S.A. " lors de la prochaine assemblée générale de la société.

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