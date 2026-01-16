Michèle Benbunan prend la direction du pôle média de LVMH
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 17:51
Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.
Elle succède à Pierre Louette qui quitte ses fonctions après un mandat de huit ans marqué par une mutation digitale profonde et le renforcement des pôles éditoriaux.
Michèle Benbunan, qui reportera directement à la direction générale adjointe du groupe, aura pour mission de superviser l'ensemble des titres médias et de poursuivre la modernisation de l'organisation dans un environnement concurrentiel.
Stéphane Bianchi a souligné que son "leadership dynamique" sera "stratégique pour continuer la transformation des Maisons du pôle média". Ce mouvement de direction vise à consolider les actifs médiatiques du leader mondial du luxe tout en assurant la pérennité de ses modèles économiques face aux évolutions du marché de la presse.
Valeurs associées
|609,2000 EUR
|Euronext Paris
|-2,64%
