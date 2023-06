MICHEL VAN GEYTE EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE L’ULI BELGIQUE & LUXEMBOURG



Michel Van Geyte, CEO de Nextensa, a été nommé prochain président du Conseil national de l’ULI Belgique & Luxembourg. Il débutera officiellement son mandat le 1er juillet 2023, servant sur une base volontaire pour les deux prochaines années.

Sous la direction de M. Van Geyte, l’une des principales priorités de l’ULI Belgique & Luxembourg sera de s’engager dans la vision et l’expertise globales du réseau ULI. “Selon moi, l’ULI est la meilleure plateforme pour échanger des idées et se nourrir des uns des autres à travers les secteurs immobiliers, les disciplines industrielles et les frontières nationales, alors que nous cherchons tous à trouver des solutions et à établir les meilleures pratiques pour certains des défis les plus urgents auxquels notre industrie est confrontée dans le monde entier”, a déclaré Van Geyte. “Nous pouvons tous bénéficier de cette vision globale dans notre approche, alors que nous travaillons à renforcer notre industrie et les communautés que nous servons.

Une autre priorité de M. Van Geyte est d’accroître la portée de l’ULI au Luxembourg : “Mon objectif est d’entretenir et d’étendre nos relations avec les leaders de l’immobilier au Luxembourg et d’encourager leur participation accrue à l’ULI. J’ai l’intention de mettre à profit mon expérience de plus de vingt ans en Belgique et au Luxembourg pour établir l’ULI comme une organisation exemplaire qui peut avoir un impact durable dans la région”.

La nomination de Michel Van Geyte a été annoncée aujourd’hui lors de la conférence annuelle du Conseil national à Bruxelles. Il succède à Gabriel Uzgen, CEO de BESIX Real Estate Development.

“C’est avec beaucoup d’humilité que je succède à Gabriel Uzgen à la présidence de l’ULI Belgique et Luxembourg, qui a accompli un travail remarquable à la tête du conseil national au cours des deux dernières années. J’adresse mes sincères remerciements à Gabriel. Mon objectif est d’oeuvrer à la construction de l’important héritage laissé

par son mandat réussi”, a déclaré M. Van Geyte.

Le président sortant, Gabriel Uzgen, s’est félicité de la nomination de son successeur : “Michel est un membre enthousiaste de notre comité exécutif depuis plusieurs années et je suis sûr qu’il apportera beaucoup d’énergie et de passion. En tant que leader influent de l’industrie, il apporte également un engagement impressionnant sur des questions telles que l’investissement et le développement de l’immobilier urbain durable, reflétant de nombreuses priorités de l’ULI en Europe”.

Lisette van Doorn, CEO de l’ULI Europe, a déclaré : “La vision de Michel de s’engager de manière proactive avec le réseau de leadership international de l’ULI pour échanger des idées et de l’expertise, son engagement envers notre mission, son expertise immobilière et son solide réseau sur les marchés belge et luxembourgeois font de lui un président idéal pour diriger et développer l’ULI et ses activités en Belgique et au Luxembourg à un moment où l’industrie est confrontée à d’importants défis cycliques et structurels. Je me réjouis de travailler avec Michel pour mettre en oeuvre sa vision, assurer le succès continu du conseil et de ses activités et développer nos membres, y compris en exploitant les opportunités de croissance au Luxembourg”.

“J’aimerais également remercier sincèrement Gabriel Uzgen pour son engagement de longue date envers l’ULI et son leadership au sein du conseil national, qui ont contribué de manière significative au succès continu de l’organisation. Sous la direction de Gabriel, l’ULI Belgique et Luxembourg a connu une croissance de près de 30% et compte actuellement près de 300 membres.

Michel Van Geyte est un leader visionnaire de l’immobilier avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés belge et luxembourgeois. Il est le CEO de Nextensa, un investisseur et promoteur immobilier coté à la Bourse de Bruxelles, dont le bilan s’élève à 1,4 milliard d’euros. Il a joué un rôle déterminant dans la création de l’entreprise: en 2018, il a mené la fusion de Leasinvest Real Estate, un investisseur immobilier international dont il était le CEO, et d’Extensa, un important développeur de projets dans des zones urbaines mixtes, créant ainsi Nextensa. Auparavant, il était Chief Operating Officer chez Leasinvest et, avant cela, managing partner chez Knight Frank.

À propos de Nextensa

Nextensa NV est un investisseur et promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxtembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%); sa valeur totale au 31/03/2023 était d’environ 1,4 milliard d’euros. En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la création de grands développements

urbains. À Tour&Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements. La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 396,6 millions d’euros. (valeur 31/03/2023).

À propos de l’Urban Land Institute

L’Urban Land Institute est un institut d’éducation et de recherche à but non lucratif soutenu par ses membres. Sa mission est de façonner l’avenir de l’environnement bâti afin de transformer les communautés dans le monde entier. Fondé en 1936, l’institut compte plus de 48 000 membres dans le monde entier, représentant tous les aspects de l’aménagement du territoire et des disciplines liées au développement. L’ULI compte près de 5 500 membres en Europe, répartis dans les 15 réseaux nationaux du Conseil national.

