Michel Barnier nommé Premier ministre

(AOF) - "Le Président de la République a nommé Monsieur Michel Barnier Premier ministre", "il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français". C'est ce qu'annonce l'Elysée dans un communiqué adressé aux journalistes peu avant 13h30."Le Président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement", précise l'exécutif.

Âgé de 73 ans et membre du parti Les Républicains, Michel Barnier a notamment été ministre des Affaires étrangères et commissaire européen chargé du marché intérieur.

Les médias soulignent que le nouveau locataire de Matignon va devoir rassurer la Commission européenne, alors que la France est visée depuis juin par une procédure pour déficit public excessif.