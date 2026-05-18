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Michael O'Leary prend la parole et rassure : Ryanair reprend de l'altitude
information fournie par AOF 18/05/2026 à 16:07

(Zonebourse.com) - Le décrochage de la matinée est déjà bien loin. Le titre Ryanair est en forte hausse malgré des résultats tout d'abord fraichement accueillis en raison du manque de visibilité. La prise de parole de Michael O'Leary à mi-journée a visiblement rassuré les marchés : le CEO a notamment mis en avant la solidité du bilan et l'absence de dette. De quoi rassurer et relancer le titre.

Après avoir cédé plus de 3% peu après l'ouverture dans la foulée de la publication de ses résultats (voir ici), le titre Ryanair est désormais en nette hausse et affiche un gain de plus de 6%.

Les investisseurs avaient en effet été refroidis par le ton prudent concernant l'été 2026. Lors d'une conférence avec les analystes, le directeur général Michael O'Leary a d'ailleurs confirmé qu'il était "beaucoup trop tôt" pour fournir une prévision annuelle compte tenu des tensions au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Le dirigeant a aussi évoqué un ralentissement des réservations estivales, avec des ajustements tarifaires limités "de l'ordre de 1% à 2%" sur les réservations les plus éloignées. "Les réservations de dernière minute restent fortes et les prix restent solides", a-t-il toutefois souligné.

Michael O'Leary estime par ailleurs que Ryanair est particulièrement bien positionné grâce à sa politique de couverture carburant. "80% de notre carburant est couvert jusqu'en mars 2027 à environ 67 dollars le baril", a-t-il rappelé, ajoutant que cet avantage pourrait accentuer l'écart de coûts avec les autres compagnies européennes.

Selon lui, des "faillites significatives de compagnies aériennes européennes" pourraient intervenir si les prix élevés du pétrole devaient durer. "S'il devait y avoir un pétrole à 150 dollars le baril et une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz jusqu'en mars 2027, il ne resterait probablement que trois ou quatre compagnies aériennes en Europe", a-t-il assuré, un brin provocateur.

Concernant Boeing, Michael O'Leary s'est montré nettement plus optimiste qu'au cours des derniers trimestres. Il a affirmé que les derniers appareils livrés étaient "sans défaut" et a confirmé attendre les premières livraisons du 737 MAX 10 au printemps 2027. Le chiffre des 300 millions de passagers visés en 2034 reste ainsi inchangé.

Le dirigeant a enfin insisté sur la solidité financière du groupe, qui remboursera son dernier emprunt obligataire de 1,2 MdEUR cette semaine. "Nous serons effectivement sans dette", a-t-il déclaré, qualifiant cette situation de "réalisation exceptionnelle pour une compagnie aérienne".

Par ailleurs, chez AlphaValue, Yi Zhong, en charge du dossier, a indiqué que la compagnie était confiante quant à l'issue de son appel et à l'annulation de l'amende infligée en décembre par l'autorité italienne de la concurrence, malgré une provision exceptionnelle de 85 millions d'euros inscrite au bilan. La probabilité d'une issue favorable s'est accrue suite à une récente victoire en appel.

Enfin, les discussions du conseil d'administration concernant la prolongation du contrat de travail de Michael O'Leary jusqu'en 2032 sont presque terminées.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 16:07:00.

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