Michael O'Leary de Ryanair déclare que les réservations pour l'hiver sont "solides"
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réservations de Ryanair

RYA.I pour les mois de janvier, février et mars sont "solides", a déclaré le directeur général du groupe, Michael O'Leary, en marge d'une conférence de presse, ajoutant qu'il s'attendait à de bonnes performances au quatrième trimestre.

