Michael O'Leary de Ryanair déclare que les réservations pour l'hiver sont "solides"

Les réservations de Ryanair

RYA.I pour les mois de janvier, février et mars sont "solides", a déclaré le directeur général du groupe, Michael O'Leary, en marge d'une conférence de presse, ajoutant qu'il s'attendait à de bonnes performances au quatrième trimestre.