Michael Maldener retourne chez Nordea AM

(NEWSManagers.com) - Michael Maldener annonce sur son compte Linked-In qu’il retourne chez Nordea Asset Management en tant que responsable des relations investisseurs pour les actifs non cotés au Luxembourg. Il avait quitté la société de gestion il y a un an seulement après y avoir passé près de 12 ans. Dernièrement, il y était managing director et conducting officer. Pendant son année en dehors de Nordea, Michael Maldener a travaillé chez LuxFlag, enseigné et fondé une société appelée Sustaide.