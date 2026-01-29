Michael Grimes, l'un des principaux négociateurs de Trump, va quitter le ministère du Commerce, selon Semafor

Michael Grimes, l'un des principaux négociateurs de l'administration Trump et conseiller d'Elon Musk, quitte le ministère américain du Commerce, a rapporté Semafor jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.