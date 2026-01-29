Michael Grimes, l'un des principaux négociateurs de Trump, va quitter le ministère du Commerce, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Michael Grimes, l'un des principaux négociateurs de l'administration Trump et conseiller d'Elon Musk, quitte le ministère américain du Commerce, a rapporté Semafor jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
