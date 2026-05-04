Michael Burry vend l'intégralité de ses actions GameStop, selon le WSJ

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L'investisseur Michael Burry s'est retiré de sa position dans GameStop GME.N à la suite de l'accord conclu par le directeur général Ryan Cohen en vue d'acquérir eBay EBAY.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal.