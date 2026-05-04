 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michael Burry vend l'intégralité de ses actions GameStop, selon le WSJ
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur Michael Burry s'est retiré de sa position dans GameStop GME.N à la suite de l'accord conclu par le directeur général Ryan Cohen en vue d'acquérir eBay EBAY.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Gamestop

Valeurs associées

EBAY
109,3300 USD NASDAQ +5,05%
GAMESTOP
23,840 USD NYSE -10,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank