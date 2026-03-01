 Aller au contenu principal
Michael B. Jordan remporte le prix de l'artiste de l'année aux NAACP Image Awards
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 05:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Salt-N-Pepa intronisées au Temple de la renommée de la NAACP aux côtés de figures emblématiques

* Viola Davis revient sur son parcours et appelle à l'unité dans son discours

* Michael B. Jordan remporte le prix de l'artiste de l'année

* Delroy Lindo et Ryan Coogler s'expriment sur l'incident de l'injure raciale aux BAFTA

(Ajout de précisions sur Jordan et le succès du film "Sinners") par Danielle Broadway

Michael B. Jordan a remporté le prix de l'artiste de l'année lors de la 57e édition des NAACP Image Awards, pour son double rôle des frères jumeaux Smoke et Stack dans "Sinners", un conte vampirique empreint de blues. Animée par l'humoriste Deon Cole, la cérémonie a mis à l'honneur certains des plus grands noms du divertissement noir.

Michael B. Jordan a remercié son père - absent de l'événement - de l'avoir initié à l'histoire des Noirs et de lui avoir donné la confiance nécessaire pour savoir exactement qui il est.

Le candidat aux Oscars a également remporté le prix du meilleur acteur dans un film, qu'il a dédié à Chadwick Boseman, son partenaire dans "Black Panther", aujourd'hui décédé. Avant cela, "Sinners" a remporté le prix du meilleur film, confirmant ainsi l'importance de cette soirée pour le film réalisé par Ryan Coogler.

Michael B. Jordan est un acteur, producteur et réalisateur américain qui s'est fait connaître à Hollywood après avoir joué le rôle d'un jeune en difficulté nommé Wallace, dans la première saison de la série policière HBO "The Wire".

À partir de là, sa carrière a continué à évoluer avec des rôles dans la série dramatique sportive de NBC "Friday Night Lights" et le film de HBO "Fahrenheit 451".

Sa première collaboration avec Coogler a été pour "Fruitvale Station" en 2013 et s'est poursuivie avec les films "Creed", "Black Panther" et plus récemment "Sinners".

Le film "Sinners" de Coogler, qui célèbre la musique blues et la culture noire dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation, est devenu un véritable phénomène, battant des records avec 16 nominations aux Oscars et plus de 368 millions de dollars au box-office mondial.

PREMIÈRE CÉLÉBRATION

Les Image Awards, présentés par la NAACP, vieille de 117 ans, restent la première célébration des artistes et conteurs noirs à Hollywood.

L'un des moments forts de la soirée a été l'intervention de Coogler et de Delroy Lindo sur l'incident survenu la semaine dernière aux BAFTA, lorsqu'un invité atteint du syndrome de Tourette a crié le mot "N" au moment où Lindo et Jordan remettaient un prix.

"Nous apprécions tout le soutien et l'amour qui nous ont été témoignés", a déclaré Delroy Lindo, qui a joué dans "Sinners", estimant qu'il s'agissait d'un "cas classique où quelque chose qui pourrait être très négatif devient très positif".

Les légendes de la musique Salt-N-Pepa - Cheryl "Salt" James, Sandra "Pepa" Denton et DJ Spinderella - ont électrisé la foule lorsqu'elles ont été intronisées au Temple de la renommée de la NAACP.

"Nous ne savions pas que nous étions en train de construire un mouvement", a déclaré Spinderella au public. "Mais avec le recul, nous avons changé ce que les femmes du hip-hop étaient autorisées à être."

Leur intronisation les place parmi des icônes comme Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Aretha Franklin et Earth, Wind & Fire.

Viola Davis, récompensée par le Chairman's Award, a prononcé l'un des discours les plus percutants de la soirée.

"Je suis encore en train d'apprendre à prendre conscience que je mérite des moments comme celui-ci", a déclaré Viola Davis, lauréate d'un Emmy, d'un Grammy, d'un Oscar et d'un Tony Award.

Elle a évoqué son enfance en tant que "petite fille chocolat aux lèvres épaisses et au nez large" dans le Rhode Island de 1965, et le fait que la recherche du succès était autrefois synonyme de recherche de l'importance.

"C'est le parcours d'un héros", a-t-elle déclaré.

Viola Davis a profité de sa tribune pour appeler à l'unité et au souvenir collectif.

"Il n'y a pas d'âme d'une nation sans l'âme de son peuple", a-t-elle déclaré. "Pas seulement ceux qui respirent dans cette salle, mais aussi ceux qui ne sont plus là."

"Nous avançons ensemble, ou pas du tout", a-t-elle ajouté.

Colman Domingo, lauréat du prix du président, a déclaré qu'il avait abandonné quatre discours préparés pour parler spontanément avec son cœur.

Il a remercié son beau-père de lui avoir appris à réfléchir en profondeur, à agir avec détermination et à aspirer à faire le bien.

"Je porte ce message avec moi dans chaque homme que j'incarne", a déclaré la star d'"Euphoria". "Je veux m'assurer qu'ils nous ressemblent, dans toute notre complexité."

