 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mib30 : l'année se solde par un gain de 31,5%, mais risque de double-top
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 15:07

La bourse italienne a fini l'année au zénith mardi, affichant un gain record en Europe de 31,5%... mais un risque de double-top menace le Mib30 qui a atteint les 45.000 et réédité ses records des 12 et 13 novembre dernier.
Le second sommet a été réalisé dans un contexte d'absence de volume flagrant, dans un marché sans contrepartie vendeuse (qui monte dans le vide : personne ne se "met en face" des algos).
Un "M" baissier n'est cependant pas encore validé, loin s'en faut car il faudrait casser la MM100 (qui gravite vers 43.000) pour remettre la tendance haussière en cause, et enfoncer 42.300 pour déclencher un signal de correction en direction de 41.000 (MM200).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank