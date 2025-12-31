Mib30 : l'année se solde par un gain de 31,5%, mais risque de double-top
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 15:07
Le second sommet a été réalisé dans un contexte d'absence de volume flagrant, dans un marché sans contrepartie vendeuse (qui monte dans le vide : personne ne se "met en face" des algos).
Un "M" baissier n'est cependant pas encore validé, loin s'en faut car il faudrait casser la MM100 (qui gravite vers 43.000) pour remettre la tendance haussière en cause, et enfoncer 42.300 pour déclencher un signal de correction en direction de 41.000 (MM200).
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en petite baisse mercredi, pour conclure une année d'essor malgré le chamboulement provoqué par la politique commerciale de Donald Trump et les inquiétudes sur les niveaux de valorisation du secteur de l'intelligence artificielle (IA). ... Lire la suite
-
Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" ... Lire la suite
-
Les pays du Pacifique ont les premiers célébré mercredi le passage à la nouvelle année, qui s'annonce toutefois très incertaine dans les régions en guerre telles l'Ukraine, où la Russie croit en sa "victoire", comme l'a martelé dans ses voeux Vladimir Poutine, ... Lire la suite
-
Trente-sept organisations humanitaires sont menacées d'interdiction d'accès à Gaza dès jeudi, si elles ne transmettent pas d'ici là aux autorités israéliennes le nom de leurs employés palestiniens, une mesure dénoncée par l'ONU et l'Union européenne. Un porte-parole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer