Miami International, société mère de l'opérateur boursier MIAX, s'apprête à faire ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 345 millions de dollars

Miami International Holdings MIAX.N , la société mère de l'opérateur boursier MIAX, commencera à être cotée à la Bourse de New York (NYSE) plus tard ce jeudi, mettant ainsi fin à une période de 15 ans d'absence d'introduction en bourse des marchés financiers américains.

La société basée à Princeton, dans le New Jersey, a vendu 15 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 19 à 21 dollars l'unité pour lever 345 millions de dollars mercredi, l'une des plus importantes cotations d'un opérateur boursier américain.

Seule une poignée d'opérateurs boursiers américains sont entrés en bourse depuis les années 2000 et la cotation de Miami International a été longue à venir, la société ayant déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en 2022.

CME Group CME.O a été la première bourse américaine à s'introduire en bourse en 2002, tandis que Cboe Global Markets

CBOE.Z s'est introduit en bourse en 2010.

Les bourses ont également prospéré cette année, la volatilité accrue des marchés ayant entraîné des volumes d'échanges record et une augmentation des bénéfices.

MIAX est entré en scène en 2007, après une vague de consolidation des bourses d'actions et d'options. Elle est dirigée par Thomas Gallagher, l'un de ses principaux fondateurs.

"Je ne m'inquiète pas de la fragmentation. Je ne m'inquiète pas des aspects liés à l'existence d'un ensemble très diversifié de bourses", a déclaré M. Gallagher lors d'une interview accordée à Reuters.

"Je pense qu'il s'agit simplement de choisir ceux qui disposent de la bonne technologie, de la bonne infrastructure et des bonnes relations avec les acteurs du marché

L'ACCENT MIS SUR LES OPTIONS

MIAX exploite neuf bourses couvrant des catégories d'actifs telles que les actions et les contrats à terme, mais la majorité de ses revenus provient du négoce d'options.

La société a lancé sa première bourse d'options en 2012 et a gagné des parts de marché sur ses concurrents au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2025, elle détenait une part de marché de 16 % dans le secteur des options aux États-Unis, derrière le NYSE, le Nasdaq et le Cboe, selon l'Options Clearing Corporation.

L'année dernière, MIAX a lancé sa quatrième bourse d'options sur actions aux États-Unis.

Bien qu'elle n'ait actuellement aucun produit impliquant des contrats à terme cryptographiques, la société est ouverte à l'expansion de ses offres si l'occasion se présente.

"Si un partenaire crypto vient me voir et me dit que nous aimerions créer une coentreprise pour proposer une offre crypto, soit sur votre marché à terme, soit sous la forme d'une option sur un indice crypto, nous sommes prêts à travailler", a déclaré M. Gallagher.

Outre la société de rachat Warburg Pincus, Miami International est soutenue par les sociétés de négoce Susquehanna et Wolverine.