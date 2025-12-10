 Aller au contenu principal
Miami International perd du terrain, les investisseurs cherchant à réduire leur participation dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de l'opérateur de la bourse Miami International MIAX.N ont baissé de 2,1 % à 44,85 $ dans les échanges prolongés ** MIAX lance l'offre secondaire de 6,75 millions d'actions qui seront vendues par certains actionnaires vendeurs

** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler sont les chefs de file de l'offre ** La société de rachat Warburg Pincus, la société de négoce Wolverine et Hudson River Trading figurent parmi plus d'une douzaine d'actionnaires vendeurs susceptibles de vendre leurs actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus ** MIAX a été introduite en bourse à New York en août après une introduction en bourse de 345 millions de dollars

** Trois des six sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; PT médian de 46 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MIAX a presque doublé depuis ses débuts en août

