Miami International en hausse après que des investisseurs ont vendu leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

12 décembre - ** Les actions de l'opérateur de la bourse Miami International MIAX.N augmentent de 2,5 % à 42,82 $ ** MIAX a annoncé tard jeudi le prix de l'offre secondaire de 6,75 millions d'actions par certains actionnaires vendeurs à 41 $ chacune
** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 1,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** L'action MIAX a perdu 6,9 % mercredi après l'annonce de l'offre secondaire et a encore perdu 2 % jeudi
** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les chefs de file de l'exécution conjointe de l'offre ** MIAX est entrée en bourse à New York en août après une introduction en bourse de 345 millions de dollars
** Trois courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 48 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action MIAX a progressé de 81,7 % depuis ses débuts en août
