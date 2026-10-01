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MHM CORPORATE — Résultats semestriels 2026 et publication du rapport financier semestriel
information fournie par Boursorama CP 01/10/2026 à 18:00

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MHM CORPORATE - Résultats du premier semestre 2026
Paris, le 1 octobre 2026, 18:00 – MHM CORPORATE (“MHM”) annonce (i) ses résultats
semestriels 2026, arrêtés par le conseil d'administration du 30 septembre 2026, et (ii) la
publication de son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Chiffres clés

Le résultat net du premier semestre 2026 s'établit à une perte de 416 547 euros, contre une
perte de 320 007 euros dans le bilan semestriel non audité publié le 1er septembre 2026.
Cet écart de 96 540 euros résulte d'ajustements intervenus postérieurement à cette
publication, liés à la comptabilisation et au provisionnement intégral de litiges hérités des
exercices antérieurs.

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