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MHM CORPORATE - Correction du montant d'émission des obligations ORA 2
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 18:00
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Paris, le 9 september 2026, 18:00 – MHM CORPORATE (“MHM”) (i) informe le marché qu'une erreur a été identifiée, lors de la préparation de ses comptes semestriels, dans le montant des obligations remboursables en actions ORA 2 émises le 25 juin 2026, dont le montant total avait été surévalué de 200 000 €.

Le Conseil d'administration de la Société, réuni ce jour, a approuvé un avenant (Avenant n° 1) au contrat d'émission des ORA 2 afin de corriger ce point, ramenant le montant total de l'émission ORA 2 de 2 969 599 € à 2 769 599 €.


Cette correction se traduit par une réduction de 200 000 € de l'endettement financier total de la Société par rapport aux chiffres précédemment communiqués.

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