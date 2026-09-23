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MHM CORPORATE ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
information fournie par Boursorama CP 23/09/2026 à 18:00
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MHM CORPORATE ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AINSI QU’UN REMBOURSEMENT PARTIEL D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS

Paris, le 23 septembre 2026, 18h00 MHM Corporate (Euronext Paris – Compartiment C – ISIN : FR001400IE67 – mnémonique : MHM) annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (ci-après l’ « Augmentation de Capital »), ainsi que le remboursement en actions d’obligations remboursables en actions émises le 8 octobre 2025 (ci-après les « ORA 1 ») et le 25 juin 2026 (ci-après les « ORA 2 ») détenues par M. Diede van den Ouden et Tonner Drones (ci-après le « Remboursement d’ORA »).

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