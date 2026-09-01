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MHM Corporate annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 1,1 million d'euros
information fournie par Boursorama CP 01/09/2026 à 20:11
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Paris, le 1 septembre 2026, 20h00 – MHM CORPORATE (« MHM ») annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS »), pour un montant brut maximum de 1 109 287 € (l'« Opération »), par l'émission d'un maximum de 100 844 240 actions nouvelles à un prix de souscription de 0,011 € par action nouvelle (le « Prix »), à raison de 28 droits préférentiels de souscription (« DPS ») par action existante, chaque DPS donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle. L'Opération pourra être augmentée de 15 % au maximum en cas de sursouscription, soit un maximum de 115 970 875 actions nouvelles pour un montant brut maximum de 1 275 680 €.

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