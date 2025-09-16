MGX co-investit avec Silver Lake dans l'acquisition d'Altera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MGX, une société d'investissement en intelligence artificielle d'Abu Dhabi et partenaire de Silver Lake, a déclaré mardi qu'elle s'était jointe au groupe de rachat pour acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise californienne de puces programmables Altera, laissant à Intel une participation de 49 %.

Le montant de l'investissement de MGX n'a pas été révélé.

"Altera fournit une plate-forme fondamentale pour la prochaine génération d'ordinateurs. C'est l'occasion de faire évoluer une entreprise d'une telle importance pour en faire un véritable leader mondial de l'ère de l'IA", a déclaré Omar Alismail, directrice des investissements de MGX pour les semi-conducteurs et l'infrastructure.

En avril, Intel a accepté de vendre 51 % d'Altera à Silver Lake, valorisant l'unité à 8,75 milliards de dollars, bien en dessous des presque 17 milliards de dollars payés par Intel en 2015. Intel a finalisé la transaction le 12 septembre, Silver Lake acquérant une participation majoritaire dans Altera pour une valeur nette d'environ 3,3 milliards de dollars, selon une déclaration réglementaire, reflétant le financement de la dette et les liquidités pour l'entreprise.

MGX relève de la compétence du cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis et frère du président, qui dirige un empire commercial de 1 500 milliards de dollars couvrant les fonds souverains, l'énergie et le géant de l'intelligence artificielle G42.

MGX a été créé l'année dernière avec le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala et G42 comme partenaires fondateurs et ambitionne de dépasser les 100 milliards de dollars d'actifs. Elle est rapidement devenue une pièce maîtresse de la volonté des Émirats arabes unis de dominer l'intelligence financière.