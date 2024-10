MGM Resorts trébuche, Las Vegas a déçu

(AOF) - MGM Resorts International est attendu en baisse de 6% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. Le groupe hôtelier et casinotier a déçu les investisseurs avec un chiffre d’affaires consolidé de 4,2 milliards de dollars, inférieur au consensus de 4,21 milliards, et un bénéfice par action ajusté de 0,54 dollar contre un consensus de 0,61 dollar. En cause, une nette baisse du chiffre d'affaires enregistré à Las Vegas, notamment dans les casinos (-13% sur un an à 476 millions de dollars).

