MGM Resorts chute de 9% après le retrait de l'offre de People Inc.

L'action MGM Resorts International recule de plus de 9% ce jeudi après l'abandon par People Inc. de son projet de rachat du groupe de casinos. La société de Barry Diller, anciennement connue sous le nom d'IAC, avait proposé il y a près de quatre mois d'acquérir les actions qu'elle ne détenait pas encore pour 48,30 dollars par titre. People Inc. possède actuellement environ 26,1% du capital de MGM.

Barry Diller a justifié cette décision par la complexité de l'opération et par plusieurs éléments qui n'ont pas évolué comme le groupe l'espérait. Le niveau élevé de dette qu'aurait entraîné le financement du rachat a notamment pesé dans la décision. People Inc. renonce donc, pour le moment, à son projet visant à retirer MGM Resorts de la cote.

Le groupe ne ferme toutefois pas la porte à de nouvelles discussions avec MGM Resorts. Barry Diller a indiqué que People Inc. restait intéressé par une éventuelle opération stratégique et disposé à examiner différentes alternatives. Le retrait de l'offre actuelle ne signifie donc pas nécessairement la fin des ambitions du groupe concernant sa participation dans MGM.