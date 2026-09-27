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Le nord-est des Etats-Unis frappé par une tempête rare pour la saison
information fournie par AFP 27/09/2026 à 04:36
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Inondation à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Inondation à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Une tempête rare pour la saison s'est intensifiée samedi soir au-dessus du nord-est des Etats-Unis, douché par des pluies diluviennes et balayé par des vents puissantes qui ont coupé l'électricité à des dizaines de milliers d'usagers et fait un mort selon les médias américains.

Les grandes villes de New York, Boston et Philadelphie sont sous la menace de du "Nor'easter", avec des risques d'inondations importantes et de fermetures de routes. Ce phénomène frappe généralement entre l'automne et le début du printemps.

La tempête doit se déplacer vers le New Jersey et Long Island "cette nuit (de samedi à dimanche)", et toucher la région avec "toute sa force" dimanche matin, d'après les prévisionnistes.

"Des inondations côtières majeures sont attendues le long de la côte Médio-Atlantique au cours de plusieurs cycles de marées hautes après une pleine lune ce weekend", a indiqué le Service météorologique national.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a expliqué que la tempête se dirigeait vers les zones côtières de la ville de New York et de Long Island en soirée.

"Les conditions sont extrêmement dangereuses. Quiconque irait dans ou près de l'eau ce weekend mettrait littéralement sa vie en jeu", a-t-elle prévenu lors d'un point presse. "Nous nous attendons à des vagues hautes de jusqu'à six mètres dans certaines zones".

"Ne voyagez pas si vous n'y êtes pas obligés", a insisté le maire de New York, Zohran Mamdani.

Dans le quartier de Brooklyn, un homme de 56 ans a été tué par une chute d'arbre, selon les médias américains.

Et plus de 60.000 usagers dans les Etats de New York, du New Jersey, du Connecticut, du Massachusetts, de Rhode Island et de Pennsylvanie étaient privés d'électricité à 18H00 locales samedi, selon le site spécialisé poweroutage.com.

Concerts annulés

La tempête a également provoqué l'annulation de centaines de vols samedi, dont 253 au seul aéroport Logan de Boston, selon le site Flight Aware.

De grands événements culturels ont aussi été annulés, dont les festivals Global Citizen et All Things Go à New York, et l'Oceans Calling dans le Maryland.

"La sécurité doit passer en premier. C'est la première fois en 14 ans que nous devons annuler", ont annoncé les organisateurs du Global Citizen, qui devait accueillir à Central Park les artistes Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys ou encore les stars de la country Lainey Wilson et Shaboozey.

Les concerts de la vedette de la pop Ed Sheeran prévus ce weekend près de Boston ne pourront pas avoir lieu non plus en raison de la météo.

Environnement
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