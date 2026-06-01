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MGM Resorts attendu en forte hausse après les marques d'intérêt de People Inc.
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 14:46

People Inc, société de médias numériques de Barry Diller, préparerait une offre de rachat visant MGM Resorts, valorisant le géant des casinos à plus de 18 milliards de dollars, assure Reuters, s'appuyant sur la lettre d'information DealBook du New York Times.

Concrètement, People Inc. envisagerait de proposer 48,30 dollars par action en numéraire pour les 73,9% de MGM Resorts qu'elle ne détient pas encore.

Pour rappel, People Inc. est le nouveau nom du groupe IAC, holding de Barry Diller, connu historiquement pour avoir contrôlé ou lancé des sociétés comme Match Group, Expedia, Vimeo, Angi, etc.

People Inc. détient actuellement 26,12% du capital de MGM Resorts.

A la suite de ces informations, le titre MGM Resorts est attendu en hausse de plus de 14% à l'ouverture de Wall Street.

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