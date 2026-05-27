MGM en hausse après qu'au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur note

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27 mai - ** L'action MGM Resorts International MGM.N a progressé de 4% à 40 $ avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan relève sa note de “neutre” à “surpondérer”; il relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $, soit un potentiel de hausse d'environ 20% par rapport au dernier cours de clôture

** “La croissance devrait s'améliorer dans les mois à venir grâce à des comparaisons plus favorables et dans un contexte de résilience des voyageurs d'agrément américains”, indique la société de courtage

** Il estime que les promotions axées sur la valeur et le fait qu'environ 50% de la fréquentation du Strip de Las Vegas provienne de clients venant en voiture devraient soutenir la demande

** Truist Securities relève également la note de MGM de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $, soit une hausse de 43% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage se dit globalement confiante quant à un retournement positif pour MGM sur le Strip, grâce à un calendrier bien rempli de groupes et d'événements sur l'ensemble du marché et à des comparaisons estivales plus favorables

** Le cours cible médian des 27 courtiers couvrant MGM est de 45 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 5.37% depuis le début de l'année