MGM chute après la dégradation de Truist sur fond de baisse de la demande dans le secteur des loisirs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de MGM Resorts International

MGM.N chutent de 1,5 % à 34,29 $ en début de marché, Truist ayant abaissé son évaluation de "achat" à "maintien"

** "Nous abaissons la note de MGM Resorts car, malgré une valorisation peu exigeante, nos estimations sont inférieures à celles de la Bourse et nous pensons qu'il est peut-être trop tôt pour annoncer en toute confiance un retour à la croissance en 2026" - courtier

** Truist prévoit "des tendances très stables pour le reste de l'année, mais admet que beaucoup dépendra de la santé du consommateur de loisirs et pourrait justifier un rafraîchissement de notre thèse d'investissement en milieu d'année"

** Truist réduit également le prix cible de 45 $ à 38 $, ce qui représente une hausse de 9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif médian est de 45 $ - données compilées par LSEG

** MGM a augmenté de 5,3 % en 2025