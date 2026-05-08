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Mettler-Toledo en baisse après avoir publié des prévisions trimestrielles modestes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Le titre du fabricant d'équipements médicaux Mettler-Toledo International MTD.N s'effondre de 11,1% à 1 172,58 $

** La société a déclaré jeudi qu'elle prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires en monnaie locale d'environ 3% au deuxième trimestre et un bénéfice ajusté compris entre 10,70 et 10,85 dollars par action, soulignant des tendances de demande modestes à court terme

** Le bénéfice ajusté déclaré au premier trimestre s'élève à 8,91 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 8,70 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 947 millions de dollars dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 941,8 millions de dollars

** Les analystes de Jefferies indiquent qu'ils “s'attendent à une certaine faiblesse du titre, compte tenu d'une trajectoire de hausse modérée en raison d'un premier semestre en baisse”

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 16% depuis le début de l'année

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METTLER TOLEDO I
1 166,500 USD NYSE -11,63%
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