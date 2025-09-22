 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Metsera s'envole grâce à l'accord de rachat de Pfizer pour 4,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O font un bond de 56,3 % à 52,08 $ avant la mise sur le marché

** Pfizer PFE.N déclare qu'il achètera Metsera dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,9 milliards de dollars

** PFE paiera à MTSR 47,50 $ par action en espèces, avec un supplément de 22,50 $ par action en fonction de la réalisation de certaines étapes de performance

** Le prix de 47,50 dollars par action représente une prime de 42,6 % par rapport au cours de clôture de MTSR, qui était de 33,32 dollars vendredi

** L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025

** Les actions de PFE sont en hausse de 2,8 % avant le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action MTSR a augmenté de ~85 %, PFE a baissé de 9 % depuis le début de l'année

