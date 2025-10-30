Metsera progresse alors que Novo défie Pfizer avec une offre rivale pour la startup spécialisée dans l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O font un bond de 19 % à 62,12 $ avant la mise sur le marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO propose une transaction de 6,5 milliards de dollars pour Metsera, y compris la dette, avec 2,5 milliards de dollars supplémentaires en paiements d'étape par le biais de CVR

** Le mois dernier, Pfizer PFE.N a déclaré qu'il acquerrait Metsera dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 7,3 milliards de dollars , y compris les paiements futurs

** Metsera développe des médicaments de stade précoce et moyen pour l'obésité et le diabète

** Les actions de Novo Nordisk cotées aux États-Unis

NOVOb.CO ont baissé de 1% avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, MTSR a progressé de 97,01 % depuis ses débuts en janvier