Metsera, la biotech américaine spécialisée dans l'obésité, au centre de la guerre d'enchères entre Novo et Pfizer

Metsera MTSR.O est devenu l'actif le plus convoité sur le marché des médicaments contre l'obésité.

La biotech new-yorkaise est au centre d'une guerre d'enchères entre Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer PFE.N , tous deux se disputant l'accès à son pipeline de traitements expérimentaux, alors que la concurrence s'intensifie sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants, d'une valeur de 150 milliards de dollars.

Le principal candidat de Metsera, MET-097i, est un GLP-1 injectable une fois par mois.

Contrairement au Wegovy de Novo et au Zepbound d'Eli Lilly ( LLY.N ), qui sont tous deux des injections hebdomadaires, il agit en se liant sélectivement à une voie protéique liée à la perte de poids et à la libération d'insuline, ce qui pourrait réduire les effets secondaires et la fréquence des doses.

DES CANDIDATS PROMETTEURS DANS LE PIPELINE

Le mois dernier, les données d'une étude de phase intermédiaire ont montré que la dose la plus élevée du médicament aidait les patients à perdre en moyenne jusqu'à 14,1 % de leur poids corporel.

Un autre candidat en phase précoce est le MET-233i, un médicament à action prolongée qui cible l'hormone pancréatique amyline, co-sécrétée avec l'insuline.

Les analystes de Leerink estiment que ces médicaments pourraient rapporter plus de 5 milliards de dollars en ventes annuelles maximales.

Fondée en 2022 par Population Health Partners et ARCH Venture Partners, le géant du capital-risque en biotechnologie dirigé par Bob Nelsen, Metsera a attiré des bailleurs de fonds importants, dont Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui détient une participation de 5 %.

L'ARCH de Nelsen est le principal actionnaire avec une participation de 25 %. Clive Meanwell, l'un des cofondateurs de Population Health, est le président exécutif de Metsera.

SoftBank et Mubadala Capital ont participé à une levée de fonds de 290 millions de dollars en 2024.

Depuis ses débuts sur le Nasdaq en février, avec une évaluation de 2,7 milliards de dollars, Metsera a doublé pour atteindre 5,5 milliards de dollars. Jeudi, ses actions ont augmenté de près de 24 %.

L'offre de Pfizer s'élève à 7,3 milliards de dollars, étapes comprises, tandis que celle de Novo peut atteindre 9 milliards de dollars.

Ian Read, un autre cofondateur de Population Health, a également été directeur général et président du conseil d'administration de Pfizer. Il a pris sa retraite de Pfizer en 2019 et est resté associé de la société d'investissement au moins jusqu'en septembre 2022.

LE SIGNAL D'UNE NOUVELLE PHASE DANS LA COURSE AUX MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ

L'appel d'offres pourrait marquer une nouvelle étape dans la course aux médicaments contre l'obésité, qui a été lancée en 2021 par Novo avec Wegovy, le premier médicament très efficace contre l'obésité approuvé aux États-Unis.

L'ascension fulgurante de l'entreprise danoise l'a catapultée au sommet du marché boursier européen et elle valait environ 650 milliards de dollars à son apogée l'année dernière.

Depuis lors, la concurrence féroce de Lilly et l'afflux d'imitations ont ralenti les ventes de Wegovy, faisant chuter le cours de l'action de plus de 60 %.

Lilly est l'entreprise de soins de santé la plus précieuse au monde, valant environ 770 milliards de dollars. Ses actions ont augmenté de 9,6 % cette année.

La ferveur des investisseurs pour le marché reste forte. Jeudi, la bataille pour Metsera a stimulé les actions de ses rivaux, les investisseurs étant à la recherche de la prochaine percée.

Viking Therapeutics VKTX.O et Structure Therapeutics

GPCR.O ont augmenté respectivement de 9,5% et 6%.

Viking développe des traitements GLP-1 oraux et injectables, tandis que Structure travaille sur une pilule amaigrissante orale. Leurs traitements sont en avance sur ceux de Metsera.

Les actions d'Altimmune ALT.O , qui développe l'injection de pemvidutide, ont également augmenté jeudi, de 4,5 %.