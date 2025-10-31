Metsera considère l'offre de Novo Nordisk supérieure à celle de Pfizer

(AOF) - Dans un communiqué de presse, Metsera a indiqué que l’offre non sollicitée de Novo Nordisk était considérée comme supérieure à celle de Pfizer . Par conséquent, Pfizer dispose d’une période de quatre jours ouvrables pour négocier avec Metsera des ajustements aux termes et conditions de l’accord de fusion conclu entre les deux parties, afin que la proposition de Novo Nordisk ne soit plus considérée comme supérieure.

A l'issue de cette période de quatre jours, si le conseil d'administration de Metsera, après consultation des conseillers juridiques et financiers, considère que l'offre de Novo Nordisk est toujours supérieure, il serait en droit de résilier l'accord de fusion avec Pfizer.