Metsera conclut un accord de fusion avec Pfizer

(Changements dans l'approvisionnement)
Metsera MTSR.O , un développeur de médicaments contre l'obésité, a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de fusion modifié avec Pfizer PFE.N , dans lequel la société basée à New York acquerra Metsera pour un montant maximum de 86,25 dollars par action.
Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à ses actionnaires"d'approuver l'adoption de l'accord de fusion modifié avec Pfizer et d'approuver la fusion avec Pfizer"
