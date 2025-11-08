 Aller au contenu principal
Metsera conclut un accord de fusion avec Pfizer
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans l'approvisionnement)

Metsera MTSR.O , un développeur de médicaments contre l'obésité, a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de fusion modifié avec Pfizer PFE.N , dans lequel la société basée à New York acquerra Metsera pour un montant maximum de 86,25 dollars par action.

Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à ses actionnaires"d'approuver l'adoption de l'accord de fusion modifié avec Pfizer et d'approuver la fusion avec Pfizer"

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

METSERA
83,1800 USD NASDAQ +2,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,435 USD NYSE -1,81%
