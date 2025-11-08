 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 023,00
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St dans le désordre, les valeurs tech plombent le Nasdaq
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 07:33

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

(Reuters) -Les principaux indices de Wall Street ont terminé dans le désordre, sur fond d'inquiétudes liées à l'économie et aux valorisations jugées excessives dans le secteur technologique.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril, plus de 3%, après que plusieurs dirigeants de Wall Street ont averti plus tôt dans la semaine qu'une correction de marché pourrait survenir.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 74,80 points, à 46.987,10 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 8,48 points, soit 0,13% à 6.728,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 49,45 points, soit 0,21% à 23.004,538 points.

"Il y a une persistance des inquiétudes concernant un possible repli (...) c'est une faiblesse traditionnelle du début novembre, déclenchée par des valorisations élevées et l'épuisement des catalyseurs capables de soutenir ou de propulser le marché", a déclaré Sam Stovall, chef stratégiste en investissement chez CFRA Research.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle a porté les marchés à des niveaux record cette année, mais les interrogations sur la monétisation de cette technologie et les dépenses circulaires au sein du secteur ont récemment entamé l'enthousiasme des investisseurs pour les actions américaines.

L'indice de volatilité du CBOE, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines.

Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi le plus important plan de rémunération jamais accordé à un dirigeant d'entreprise pour le PDG Elon Musk. Le titre a reculé de 3,67%.

Sur le front des résultats, les données compilées par LSEG jusqu'à jeudi montrent que 83% des 424 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes de Wall Street, soit le taux le plus élevé de surprises positives depuis le deuxième trimestre 2021

Expedia a bondi de 17,54% pour s'imposer en tête du S&P 500, après avoir relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

(Rédaction de Paris)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Exposition Hyvolution à Paris
    Vallourec annonce le départ de son directeur financier Sascha Bibert en décembre
    information fournie par Reuters 08.11.2025 07:33 

    (Reuters) -Vallourec a annoncé vendredi que son directeur financier, Sascha Bibert, quittera le groupe en décembre pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en Allemagne, après une période de transition avec son successeur. Le groupe a indiqué que son ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Centre de recherche de Pfizer en Californie
    Metsera accepte une offre de rachat de Pfizer à $10 mds
    information fournie par Reuters 08.11.2025 07:33 

    par Rishabh Jaiswal et Sabrina Valle (Reuters) -Metsera a dit vendredi avoir accepté une offre d'acquisition d'un montant de 10 milliards de dollars (8.6 milliards d'euros) de Pfizer, une annonce qui devrait mettre fin à la concurrence que se livraient le laboratoire ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 03/11 au 07/11
    Le récap de la semaine du 03/11 au 07/11
    information fournie par Libertify 08.11.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Top 5 IA du 07/11/2025
    Top 5 IA du 07/11/2025
    information fournie par Libertify 08.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Aperam , Arkema , Essilor Luxottica, Euronext , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank