Wall St dans le désordre, les valeurs tech plombent le Nasdaq

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

(Reuters) -Les principaux indices de Wall Street ont terminé dans le désordre, sur fond d'inquiétudes liées à l'économie et aux valorisations jugées excessives dans le secteur technologique.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril, plus de 3%, après que plusieurs dirigeants de Wall Street ont averti plus tôt dans la semaine qu'une correction de marché pourrait survenir.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 74,80 points, à 46.987,10 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 8,48 points, soit 0,13% à 6.728,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 49,45 points, soit 0,21% à 23.004,538 points.

"Il y a une persistance des inquiétudes concernant un possible repli (...) c'est une faiblesse traditionnelle du début novembre, déclenchée par des valorisations élevées et l'épuisement des catalyseurs capables de soutenir ou de propulser le marché", a déclaré Sam Stovall, chef stratégiste en investissement chez CFRA Research.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle a porté les marchés à des niveaux record cette année, mais les interrogations sur la monétisation de cette technologie et les dépenses circulaires au sein du secteur ont récemment entamé l'enthousiasme des investisseurs pour les actions américaines.

L'indice de volatilité du CBOE, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines.

Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi le plus important plan de rémunération jamais accordé à un dirigeant d'entreprise pour le PDG Elon Musk. Le titre a reculé de 3,67%.

Sur le front des résultats, les données compilées par LSEG jusqu'à jeudi montrent que 83% des 424 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes de Wall Street, soit le taux le plus élevé de surprises positives depuis le deuxième trimestre 2021

Expedia a bondi de 17,54% pour s'imposer en tête du S&P 500, après avoir relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

