Metsera accepte une offre de rachat de Pfizer à $10 mds

PHOTO DE FICHIER : Centre de recherche de Pfizer en Californie

par Rishabh Jaiswal et Sabrina Valle

(Reuters) -Metsera a dit vendredi avoir accepté une offre d'acquisition d'un montant de 10 milliards de dollars (8.6 milliards d'euros) de Pfizer, une annonce qui devrait mettre fin à la concurrence que se livraient le laboratoire américain et son rival danois Novo Nordisk.

Pfizer avait annoncé en septembre son intention d'acquérir la société américaine de biotechnologie spécialisée les traitements contre l'obésité pour 7,3 milliards de dollars.

Novo Nordisk avait toutefois décidé à la fin du mois d'octobre de soumettre une offre non sollicité pour Metsera, proposant jusqu'à 8,5 milliards de dollars pour l'acquérir.

Pfizer a indiqué qu'il paierait 86,25 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 3,69% par rapport au dernier cours de clôture de Metsera, selon le communiqué publié vendredi par la société new-yorkaise.

Grâce à cette acquisition, Pfizer espère consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité, en plein essor depuis quelques années.

Novo Nordisk tente quant à lui de retrouver sa position dominante sur ce marché, une place perdue au profit d'Eli Lilly. On ne savait pas si le laboratoire danois présenterait une nouvelle offre, ni si Metsera serait disposé à en accepter une autre.

Metsera a en effet déclaré vendredi que la proposition de Novo présentait "des risques juridiques et réglementaires inacceptables" par rapport au projet de fusion avec Pfizer.

Pfizer s'est dit ravi d'être parvenu à un accord avec Metsera.

(Avec Mrinalika Roy, Christy Santhosh, Siddhi Mahatole, Sriparna Roy, and Kamal Choudhury et Maggie Fick; version française Camille Raynaud)