Metsera chute après que Pfizer a intenté une deuxième action en justice contre Co et Novo
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Metsera MTSR.O chutent de 3,1 % à 61,13 $ après que Pfizer

PFE.N a déposé une deuxième action en justice contre Co et Novo Nordisk NOVOb.CO . ** Les actions de Metsera ont atteint un niveau record la semaine dernière suite à la contre-offre de Novo Nordisk après que Pfizer a déjà conclu un accord avec elle évalué à environ 7,3 milliards de dollars ** PFE accuse MTSR de comportement anticoncurrentiel

** PFE déclare qu'elle prend cette mesure pour "faire respecter et préserver ses droits dans le cadre de l'accord de fusion" ** PFE a intenté une action en justice contre MTSR vendredi pour violation de l'accord , ce que le développeur de médicaments avait contesté

** PFE a reçu vendredi l'approbation de la Commission fédérale du commerce des États-Unis pour son projet de rachat de MTSR

** Les actions de MTSR ont plus que doublé depuis leur introduction en bourse en janvier

