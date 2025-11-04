 Aller au contenu principal
Metsera augmente après que Novo Nordisk et Pfizer ont adouci leurs offres
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera MTSR.O augmentent de 19,81 % à 72,76 $

** Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer PFE.N ont révisé leurs offres pour Metsera, selon Co

** L'offre révisée de Novo porte la valeur de la transaction à environ 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer est maintenant prêt à débourser 8,1 milliards de dollars

** Selon la nouvelle offre de Novo, Metsera est également éligible pour recevoir 24,00 dollars supplémentaires par action en espèces, contre 21,25 dollars auparavant, en fonction des étapes de développement et d'approbation réglementaire

** Pfizer a déposé deux plaintes contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk

** En tenant compte des mouvements dela séance, MTSR a plus que doublé depuis ses débuts en bourse en janvier

Valeurs associées

METSERA
71,5100 USD NASDAQ +17,75%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,625 USD NYSE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

