Metsera augmente alors que Novo défie Pfizer avec une offre rivale pour le démarrage d'une entreprise spécialisée dans l'obésité
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O font un bond de 19 % à 62,12 $ avant la mise sur le marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO propose une transaction de 6,5 milliards de dollars pour Metsera, y compris la dette, avec 2,5 milliards de dollars supplémentaires en paiements d'étape par le biais de CVR

** Le mois dernier, Pfizer PFE.N a déclaré qu'il acquerrait Metsera dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars , y compris les paiements futurs

** Metsera développe des médicaments pour l'obésité et le diabète en phase initiale et intermédiaire de développement

** Jusqu'à la dernière clôture, MTSR a progressé de 97,01 % depuis ses débuts en janvier

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

METSERA
52,2100 USD NASDAQ -0,40%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,310 USD NYSE -0,88%
© 2025 Thomson Reuters.

