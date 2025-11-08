Metsera accepte une offre de rachat de Pfizer à $10 mds

par Rishabh Jaiswal et Sabrina Valle

Metsera MTSR.O a dit vendredi avoir accepté une offre d'acquisition d'un montant de 10 milliards de dollars (8.6 milliards d'euros) de Pfizer PFE.N , une annonce qui devrait mettre fin à la concurrence que se livraient le laboratoire américain et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Pfizer avait annoncé en septembre son intention d'acquérir la société américaine de biotechnologie spécialisée les traitements contre l'obésité pour 7,3 milliards de dollars.

Novo Nordisk avait toutefois décidé à la fin du mois d'octobre de soumettre une offre non sollicité pour Metsera, proposant jusqu'à 8,5 milliards de dollars pour l'acquérir.

Pfizer a indiqué qu'il paierait 86,25 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 3,69% par rapport au dernier cours de clôture de Metsera, selon le communiqué publié vendredi par la société new-yorkaise.

Grâce à cette acquisition, Pfizer espère consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité, en plein essor depuis quelques années.

Novo Nordisk tente quant à lui de retrouver sa position dominante sur ce marché, une place perdue au profit d'Eli Lilly

LLY.N . On ne savait pas si le laboratoire danois présenterait une nouvelle offre, ni si Metsera serait disposé à en accepter une autre.

Metsera a en effet déclaré vendredi que la proposition de Novo présentait "des risques juridiques et réglementaires inacceptables" par rapport au projet de fusion avec Pfizer.

Pfizer s'est dit ravi d'être parvenu à un accord avec Metsera.

(Avec Mrinalika Roy, Christy Santhosh, Siddhi Mahatole, Sriparna Roy, and Kamal Choudhury et Maggie Fick; version française Camille Raynaud)