Metsera accepte l'offre de 10 milliards de dollars de Pfizer dans le cadre de la bataille des fusions et acquisitions en cours

La dernière offre de Pfizer pourrait signifier la fin de la guerre d'enchères avec Novo

Les médicaments de Metsera devraient atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars

La procédure d'enchères s'est transformée en bataille juridique au cours de la semaine dernière

La fusion devrait être finalisée après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera le 13 novembre

(Ajoute le contexte au paragraphe 4, l'analyste de Bernstein au paragraphe 8, la citation d'un ancien dirigeant de Pfizer aux paragraphes 10-11, d'autres contextes, met à jour les points clés) par Rishabh Jaiswal et Sabrina Valle

Metsera MTSR.O , développeur de médicaments contre l'obésité, a déclaré vendredi qu'il acceptait l'offre d'acquisition de 10 milliards de dollars de Pfizer

PFE.N , dans ce qui pourrait être la fin d'une guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique basé à New York et son rival Novo Nordisk NOVOb.CO qui a éclaté au cours de la semaine dernière.

Pfizer semblait avoir conclu l'acquisition en septembre avant que Novo n'intervienne la semaine dernière avec une offre non sollicitée, déclenchant une lutte stratégique pour un actif convoité sur le marché en pleine croissance de la perte de poids . Pfizer tente de s'implanter sur ce marché afin de surmonter ses échecs passés dans le développement de médicaments amaigrissants.

Pfizer paiera 86,25 dollars par action en espèces, soit une prime de 3,69 % par rapport au cours de clôture de Metsera de vendredi, selon la déclaration de Metsera. L'offre comprend 65,60 dollars par action en numéraire et un droit à valeur contingente donnant droit à des paiements supplémentaires pouvant atteindre 20,65 dollars par action en numéraire.

L'escalade des fusions et acquisitions a fait bondir les actions de Metsera au cours de la semaine dernière. Entre le moment où Novo a lancé son offre et la clôture de vendredi, les actions de Metsera ont gagné près de 60 %, ce qui a porté leur valeur de marché à 8,75 milliards de dollars.

Pendant un certain temps, il a semblé que Novo avait l'avantage. Novo a essayé de retrouver sa position de leader dans le domaine des médicaments contre l'obésité, qu'elle a perdue au profit d'Eli Lilly LLY.N . On ne sait pas si Novo fera une nouvelle offre ou si Metsera envisagera une autre offre.

Dans son communiqué de vendredi, Metsera a déclaré que la proposition de Novo présentait "des risques juridiques et réglementaires inacceptables" par rapport à la fusion proposée avec Pfizer, citant un appel de la Federal Trade Commission américaine pour discuter des risques d'une transaction avec Novo. L'autorité de régulation a envoyé une lettre en début de semaine à Novo et Metsera, déclarant que leur projet d'accord risquait d'enfreindre les lois antitrust américaines.

Novo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Dans un communiqué, Pfizer s'est félicité d'être parvenu à un accord révisé avec Metsera et espère conclure la fusion peu après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera, qui se tiendra le 13 novembre.

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a déclaré que le prix de 10 milliards de dollars reposait sur des hypothèses optimistes concernant les performances futures de Metsera, et que Pfizer devrait tabler sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars d'ici à 2040, soit près du double des projections actuelles de Metsera. Elle a souligné le scepticisme croissant concernant la fixation des prix des GLP-1 à long terme , ce qui pourrait réduire les marges.

LA CLÉ DE L'AVENIR Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à ses actionnaires d'approuver l'offre modifiée de Pfizer. La société de biotechnologie perd actuellement de l'argent et les analystes s'attendent à des pertes supplémentaires tant que ses médicaments sont encore en cours de développement.

La guerre des enchères entre Pfizer et Novo a fait passer le prix de l'offre de Pfizer de 7,3 milliards de dollars en septembre à son niveau actuel. John LaMattina, ancien responsable de la recherche et du développementchez Pfizer, a déclaré à Reuters que cette bataille rappelait le rachat hostile de Warner-Lambert par Pfizer en 2000, pour 90 milliards de dollars, dans le but de prendre le contrôle de Lipitor, un médicament hypocholestérolémiant.

"Bien qu'il s'agisse d'un accord plus modeste, Pfizer doit croire que le pipeline de Metsera est essentiel pour son avenir", a-t-il déclaré. Les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, MET-097i, un GLP-1 injectable, et MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline, devraient atteindre 5 milliards de dollars de ventes maximales combinées, selon David Risinger, analyste chez Leerink Partners.