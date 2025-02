Metropole TV (M6): résultat net annuel réduit d'un quart information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 1311,2 ME au titre de l'exercice 2024, en baisse de 0,3% par rapport l'exercice précédent.



Les revenus publicitaires sont en repli de 0,5% avec, dans le détail, une progression de 0,8% dans les revenus publicitaires vidéo (à 912 ME) mais un recul de 7,9% pour les autres revenus publicitaires (149 ME).



Le groupe publie un EBITA consolidé de 242,1 ME (-19,5%) laissant apparaître un EBIT de 232,5 ME (-23,9%) et un résultat net part du groupe de 172,8 ME (-26,2%), soit 1,37 euro/action.



Avec une part d'audience atteignant 12,8% en 2024 (-0,2 point par rapport à 2023), les chaînes en clair du Groupe M6 (M6, W9, 6ter et Gulli) sont stables auprès de l'ensemble du public.



Au 31 décembre 2024, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 1321,1 ME, contre 1305,1 ME au 31 décembre 2023 reflétant la baisse du résultat net sur l'année et la hausse du dividende versé en 2024.



Tout en continuant de renforcer la télévision linéaire, le Groupe va poursuivre la mise en oeuvre de son plan streaming en 2025, ayant pour ambition d'atteindre 'un chiffre d'affaires streaming supérieur à 200ME en 2028 et de dépasser le milliard d'heures visionnées sur la plateforme sur la même période'.





