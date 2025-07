Metropole-TV : avalement haussier, refranchit 13,15E information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 14:36









(CercleFinance.com) - Metropole-TV matérialise un avalement haussier qui efface les 5 séances de consolidation précédentes et refranchit la résistance des 13,15E du 30 juin.

Le prochain objectif est assez proche puisqu'il s'agit des 13,5E (résistance oblique court terme) puis du comblement du 'gap' des 13,72E du 2 mai.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. 13,1600 EUR Euronext Paris +3,30%