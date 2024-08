MetLife IM nomme un nouveau président

MetLife Investment Management (MIM), la société de gestion institutionnelle du groupe financier américain MetLife, vient de nommer Jude Driscoll président, à compter du 1 er septembre.

L’intéressé était précédemment responsable mondial de l’obligataire et du non coté de MIM. Il continuera à être rattaché à John McCallion, directeur financier de MetLife et responsable de MetLife IM. Le duo pilotera la stratégie et les opérations de la société, qui gérait 587 milliards de dollars au 30 juin 2024.

Jude Driscoll avait rejoint MIM en 2017, à la faveur de l’acquisition de Logan Circle Partners, dont il était le fondateur, le directeur général et le directeur des investissements. Avant cela, il était président-directeur général de Delaware Investments.