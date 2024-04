METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2023

Comptes annuels 2023 non-audités : maintien d’une situation bénéficiaire

Compte de résultat (k€) 31/12/2023 31/12/2022

Produits d’exploitation - 80

Charges d’exploitation - 117,1 - 107,3

Résultat d’exploitation - 117,1 - 27,3

Résultat financier 414,5 1.137,5

Résultat exceptionnel - 164

Résultat net 297,3 1.274,4

















Au titre de l’exercice 2023, Méthanor est parvenu à maintenir une situation bénéficiaire en dégageant un résultat net de 297 K€.

Le résultat financier, qui s’est établi à 414,5 K€, s’appuie sur la bonne rentabilité des investissements en portefeuille. Sa baisse tient principalement à un effet de base lié à la comptabilisation d’éléments non récurrents en 2022 et à la comptabilisation d’une provision prudentielle sur un investissement afin de tenir compte d'une dégradation d’activité.

Pour mémoire, en 2022, le résultat financier intégrait des produits de cession lié à la vente des deux centrales hydroélectriques de Chavort et d’Aqua Bella. La société́ avait ainsi perçu un montant total de 1.910 K€ en numéraire.

À fin décembre, la société disposait d’une trésorerie de près de 1,7 M€. Grâce à une augmentation de capital bouclée avec succès, les fonds propres se sont renforcés et s’élevaient à 13,6 M€, soit environ 5,6 euros par action, à comparer à un cours de 2,9 euros le 2 avril 2024